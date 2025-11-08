Harga Based Hotdog Hari Ini

Harga live Based Hotdog (BOTDOG) hari ini adalah $ 0.00005893, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOTDOG ke USD saat ini adalah $ 0.00005893 per BOTDOG.

Based Hotdog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,645, dengan suplai yang beredar 978.14M BOTDOG. Selama 24 jam terakhir, BOTDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00007249, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003485.

Dalam kinerja jangka pendek, BOTDOG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Based Hotdog (BOTDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 57.65K$ 57.65K $ 57.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.34K$ 58.34K $ 58.34K Suplai Peredaran 978.14M 978.14M 978.14M Total Suplai 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

