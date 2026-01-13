Berapa nilai Based Shiba Inu saat ini?

Based Shiba Inu saat ini diperdagangkan seharga Rp0.14771371412145000, dengan pergerakan harga sebesar -1.35% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BSHIB hari ini, naik atau turun?

BSHIB telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Base Meme.

Seberapa populer Based Shiba Inu hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BSHIB.

Apa yang membuat Based Shiba Inu berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Base Meme dan dibangun di atas jaringan --, BSHIB menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BSHIB yang beredar di pasar?

Terdapat 10000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Based Shiba Inu sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp34.73495566946895000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.08808925026855000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.