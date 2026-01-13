Berapa nilai Bejibun saat ini?

Bejibun saat ini diperdagangkan seharga Rp0.476831520986505000, dengan pergerakan harga sebesar -6.28% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BJBN hari ini, naik atau turun?

BJBN telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer Bejibun hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BJBN.

Apa yang membuat Bejibun berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, BJBN menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BJBN yang beredar di pasar?

Terdapat 999355242.861386 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Bejibun sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp9.012469454237340000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.479694868163040000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.