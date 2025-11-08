Harga BENJAMIN Hari Ini

Harga live BENJAMIN (BENJI) hari ini adalah $ 0.00011251, dengan perubahan 0.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BENJI ke USD saat ini adalah $ 0.00011251 per BENJI.

BENJAMIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,666, dengan suplai yang beredar 468.14M BENJI. Selama 24 jam terakhir, BENJI diperdagangkan antara $ 0.00011169 (low) dan $ 0.00011307 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00477446, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007169.

Dalam kinerja jangka pendek, BENJI bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BENJAMIN (BENJI)

Kapitalisasi Pasar $ 52.67K$ 52.67K $ 52.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 112.50K$ 112.50K $ 112.50K Suplai Peredaran 468.14M 468.14M 468.14M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BENJAMIN saat ini adalah $ 52.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BENJI adalah 468.14M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 112.50K.