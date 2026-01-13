Berapa harga perdagangan saat ini dari BergerDoge?

BergerDoge (BERGERDOGE) saat ini dihargai Rp IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga BergerDoge hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap BERGERDOGE?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi BergerDoge dalam pasar kripto global?

Saat ini, BergerDoge menduduki peringkat pasar #6839 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1976669615.2742235000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang BERGERDOGE?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 4.2e+17, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru BergerDoge?

Rentang harga antara Rp dan Rp selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi BergerDoge dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed lainnya, BERGERDOGE terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.