Berapa harga saat ini dari BETURA?

BETURA diperdagangkan pada Rp0.29922446090400000, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari BETURA adalah Rp33.36824489355800000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.20689619256200000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BETURA hari ini?

Market capitalization berada pada Rp269973079.58149450000, menempatkan aset ini di peringkat #10402 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar BETURA?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BETURA.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 902214650.73 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa BETURA termasuk?

BETURA merupakan bagian dari klasifikasi Gambling (GambleFi),Solana Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BETURA?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BETURA memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.