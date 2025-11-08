Harga Biao on BNBChain Hari Ini

Harga live Biao on BNBChain (BIAO) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIAO ke USD saat ini adalah -- per BIAO.

Biao on BNBChain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,134, dengan suplai yang beredar 969.32M BIAO. Selama 24 jam terakhir, BIAO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01037334, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BIAO bergerak +2.27% dalam satu jam terakhir dan -10.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Biao on BNBChain (BIAO)

Kapitalisasi Pasar $ 21.13K$ 21.13K $ 21.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.13K$ 21.13K $ 21.13K Suplai Peredaran 969.32M 969.32M 969.32M Total Suplai 969,318,151.6689386 969,318,151.6689386 969,318,151.6689386

