Harga Bikera Hari Ini

Harga live Bikera (IMERA) hari ini adalah $ 0.00001895, dengan perubahan 5.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IMERA ke USD saat ini adalah $ 0.00001895 per IMERA.

Bikera saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,695.22, dengan suplai yang beredar 999.81M IMERA. Selama 24 jam terakhir, IMERA diperdagangkan antara $ 0.00001767 (low) dan $ 0.00002054 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012013, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001767.

Dalam kinerja jangka pendek, IMERA bergerak +1.67% dalam satu jam terakhir dan -17.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bikera (IMERA)

Kapitalisasi Pasar $ 18.70K$ 18.70K $ 18.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.70K$ 18.70K $ 18.70K Suplai Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Total Suplai 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

Kapitalisasi Pasar Bikera saat ini adalah $ 18.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IMERA adalah 999.81M, dan total suplainya sebesar 999806438.486462. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.70K.