Harga Bill the Bear Hari Ini

Harga live Bill the Bear (BILL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BILL ke USD saat ini adalah -- per BILL.

Bill the Bear saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,633, dengan suplai yang beredar 888.89B BILL. Selama 24 jam terakhir, BILL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005282, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BILL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bill the Bear (BILL)

Kapitalisasi Pasar $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K Suplai Peredaran 888.89B 888.89B 888.89B Total Suplai 888,887,628,275.0 888,887,628,275.0 888,887,628,275.0

