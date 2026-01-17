Berapa harga saat ini dari Binance Super Cycle?

Binance Super Cycle diperdagangkan pada Rp3.08707359557064000, mengalami pergerakan harga sebesar 6.98% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Binance Super Cycle adalah Rp192.43992628621579000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp1.94159080115637000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BSC hari ini?

Market capitalization berada pada Rp3087158108.097895000, menempatkan aset ini di peringkat #6213 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Binance Super Cycle?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BSC.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 1000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Binance Super Cycle termasuk?

Binance Super Cycle merupakan bagian dari klasifikasi BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BSC?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BSC memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.