Informasi Harga Bingus The Cat (BINGUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00942343$ 0.00942343 $ 0.00942343 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.78% Perubahan Harga (1 Hari) -18.23% Perubahan Harga (7H) -37.77% Perubahan Harga (7H) -37.77%

Harga aktual Bingus The Cat (BINGUS) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BINGUS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBINGUS adalah $ 0.00942343, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BINGUS telah berubah sebesar -0.78% selama 1 jam terakhir, -18.23% selama 24 jam, dan -37.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bingus The Cat (BINGUS)

Kapitalisasi Pasar $ 405.98K$ 405.98K $ 405.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 405.98K$ 405.98K $ 405.98K Suplai Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Total Suplai 999,869,630.53 999,869,630.53 999,869,630.53

Kapitalisasi Pasar Bingus The Cat saat ini adalah $ 405.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BINGUS adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999869630.53. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 405.98K.