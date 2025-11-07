BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BiohackerDAO hari ini adalah 0.398055 USD. Lacak informasi harga aktual BIOHACK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIOHACK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BiohackerDAO hari ini adalah 0.398055 USD. Lacak informasi harga aktual BIOHACK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIOHACK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BIOHACK

Info Harga BIOHACK

Penjelasan BIOHACK

Whitepaper BIOHACK

Situs Web Resmi BIOHACK

Tokenomi BIOHACK

Prakiraan Harga BIOHACK

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BiohackerDAO

Harga BiohackerDAO (BIOHACK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BIOHACK ke USD:

$0.398055
$0.398055$0.398055
-3.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BiohackerDAO (BIOHACK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:38:30 (UTC+8)

Informasi Harga BiohackerDAO (BIOHACK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.394065
$ 0.394065$ 0.394065
Low 24 Jam
$ 0.414934
$ 0.414934$ 0.414934
High 24 Jam

$ 0.394065
$ 0.394065$ 0.394065

$ 0.414934
$ 0.414934$ 0.414934

$ 6.21
$ 6.21$ 6.21

$ 0.353064
$ 0.353064$ 0.353064

-0.46%

-3.91%

-15.59%

-15.59%

Harga aktual BiohackerDAO (BIOHACK) adalah $0.398055. Selama 24 jam terakhir, BIOHACK diperdagangkan antara low $ 0.394065 dan high $ 0.414934, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIOHACK adalah $ 6.21, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.353064.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIOHACK telah berubah sebesar -0.46% selama 1 jam terakhir, -3.91% selama 24 jam, dan -15.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BiohackerDAO (BIOHACK)

$ 233.88K
$ 233.88K$ 233.88K

--
----

$ 682.03K
$ 682.03K$ 682.03K

587.56K
587.56K 587.56K

1,713,405.0
1,713,405.0 1,713,405.0

Kapitalisasi Pasar BiohackerDAO saat ini adalah $ 233.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIOHACK adalah 587.56K, dan total suplainya sebesar 1713405.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 682.03K.

Riwayat Harga BiohackerDAO (BIOHACK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BiohackerDAO ke USD adalah $ -0.0162234034190183.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BiohackerDAO ke USD adalah $ -0.1114495485.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BiohackerDAO ke USD adalah $ -0.1046258111.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BiohackerDAO ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0162234034190183-3.91%
30 Days$ -0.1114495485-27.99%
60 Hari$ -0.1046258111-26.28%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BiohackerDAO (BIOHACK)

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci).

It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization.

BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field.

The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BiohackerDAO (BIOHACK)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga BiohackerDAO (USD)

Berapa nilai BiohackerDAO (BIOHACK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BiohackerDAO (BIOHACK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BiohackerDAO.

Cek prediksi harga BiohackerDAO sekarang!

BIOHACK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BiohackerDAO (BIOHACK)

Memahami tokenomi BiohackerDAO (BIOHACK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIOHACK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BiohackerDAO (BIOHACK)

Berapa nilai BiohackerDAO (BIOHACK) hari ini?
Harga live BIOHACK dalam USD adalah 0.398055 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIOHACK ke USD saat ini?
Harga BIOHACK ke USD saat ini adalah $ 0.398055. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BiohackerDAO?
Kapitalisasi pasar BIOHACK adalah $ 233.88K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIOHACK?
Suplai beredar BIOHACK adalah 587.56K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIOHACK?
BIOHACK mencapai harga ATH sebesar 6.21 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIOHACK?
BIOHACK mencapai harga ATL 0.353064 USD.
Berapa volume perdagangan BIOHACK?
Volume perdagangan 24 jam live BIOHACK adalah -- USD.
Akankah harga BIOHACK naik lebih tinggi tahun ini?
BIOHACK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIOHACK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:38:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BiohackerDAO (BIOHACK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,718.99
$99,718.99$99,718.99

-2.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,207.37
$3,207.37$3,207.37

-2.80%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0496
$1.0496$1.0496

+22.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.95
$151.95$151.95

-2.54%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,718.99
$99,718.99$99,718.99

-2.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,207.37
$3,207.37$3,207.37

-2.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.95
$151.95$151.95

-2.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1638
$2.1638$2.1638

-3.16%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16127
$0.16127$0.16127

+1.32%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017929
$0.00017929$0.00017929

+3,485.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$24.0380
$24.0380$24.0380

+293.42%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007787
$0.007787$0.007787

+264.90%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003937
$0.00003937$0.00003937

+265.55%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009300
$0.009300$0.009300

+132.50%