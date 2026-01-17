Harga Bird Dog on SOL Hari Ini

Harga live Bird Dog on SOL (BIRDDOG) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIRDDOG ke USD saat ini adalah $ 0 per BIRDDOG.

Bird Dog on SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,945, dengan suplai yang beredar 999.19M BIRDDOG. Selama 24 jam terakhir, BIRDDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01784183, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BIRDDOG bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan +4.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bird Dog on SOL (BIRDDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 125.95K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 125.95K Suplai Peredaran 999.19M Total Suplai 999,190,916.1015719

