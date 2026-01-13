Berapa nilai BITCOIN CASH ON BASE saat ini?

BITCOIN CASH ON BASE saat ini diperdagangkan seharga Rp154.37859527630484000, dengan pergerakan harga sebesar -9.30% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BCHB hari ini, naik atau turun?

BCHB telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Base Ecosystem.

Seberapa populer BITCOIN CASH ON BASE hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BCHB.

Apa yang membuat BITCOIN CASH ON BASE berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Base Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, BCHB menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BCHB yang beredar di pasar?

Terdapat 15907306.364911238 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah BITCOIN CASH ON BASE sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp708.18774008506587000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp102.64204491994215000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.