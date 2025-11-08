Harga BitMeme Hari Ini

Harga live BitMeme (BTM) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BTM ke USD saat ini adalah -- per BTM.

BitMeme saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,395, dengan suplai yang beredar 88.60B BTM. Selama 24 jam terakhir, BTM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BTM bergerak +1.66% dalam satu jam terakhir dan -17.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BitMeme (BTM)

Kapitalisasi Pasar $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.47K$ 28.47K $ 28.47K Suplai Peredaran 88.60B 88.60B 88.60B Total Suplai 88,840,601,529.25159 88,840,601,529.25159 88,840,601,529.25159

Kapitalisasi Pasar BitMeme saat ini adalah $ 28.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTM adalah 88.60B, dan total suplainya sebesar 88840601529.25159. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.47K.