Harga Black Devil Hari Ini

Harga live Black Devil (ANGLERFISH) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANGLERFISH ke USD saat ini adalah -- per ANGLERFISH.

Black Devil saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,171, dengan suplai yang beredar 999.28M ANGLERFISH. Selama 24 jam terakhir, ANGLERFISH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00936291, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ANGLERFISH bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -17.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Black Devil (ANGLERFISH)

Kapitalisasi Pasar $ 54.17K$ 54.17K $ 54.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.17K$ 54.17K $ 54.17K Suplai Peredaran 999.28M 999.28M 999.28M Total Suplai 999,275,782.182998 999,275,782.182998 999,275,782.182998

Kapitalisasi Pasar Black Devil saat ini adalah $ 54.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ANGLERFISH adalah 999.28M, dan total suplainya sebesar 999275782.182998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.17K.