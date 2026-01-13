Berapa harga perdagangan saat ini dari BLACK HOLE?

BLACK HOLE (BLKH) saat ini dihargai Rp12.9269211390 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -12.44% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga BLACK HOLE hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Privacy Coins,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap BLKH?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi BLACK HOLE dalam pasar kripto global?

Saat ini, BLACK HOLE menduduki peringkat pasar #5361 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp5160916288.00, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang BLKH?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 397952846.2063435, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru BLACK HOLE?

Rentang harga antara Rp12.9687591110 dan Rp15.4790374310 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi BLACK HOLE dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Privacy Coins,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem lainnya, BLKH terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.