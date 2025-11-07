BursaDEX+
Harga live BlazeX hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BLAZEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLAZEX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLAZEX

Info Harga BLAZEX

Penjelasan BLAZEX

Whitepaper BLAZEX

Situs Web Resmi BLAZEX

Tokenomi BLAZEX

Prakiraan Harga BLAZEX

Logo BlazeX

Harga BlazeX (BLAZEX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BLAZEX ke USD:

$0.00012745
$0.00012745
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BlazeX (BLAZEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:56:46 (UTC+8)

Informasi Harga BlazeX (BLAZEX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0015049
$ 0.0015049

$ 0
$ 0

--

--

-11.95%

-11.95%

Harga aktual BlazeX (BLAZEX) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BLAZEX diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLAZEX adalah $ 0.0015049, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLAZEX telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -11.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BlazeX (BLAZEX)

$ 121.02K
$ 121.02K

--
----

$ 121.02K
$ 121.02K

949.60M
949.60M

949,603,058.0344015
949,603,058.0344015

Kapitalisasi Pasar BlazeX saat ini adalah $ 121.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLAZEX adalah 949.60M, dan total suplainya sebesar 949603058.0344015. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 121.02K.

Riwayat Harga BlazeX (BLAZEX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BlazeX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BlazeX ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BlazeX ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BlazeX ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-25.25%
60 Hari$ 0+9.82%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BlazeX (BLAZEX)

  1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK.

What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch.

What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features.

History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention.

What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BlazeX (BLAZEX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga BlazeX (USD)

Berapa nilai BlazeX (BLAZEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BlazeX (BLAZEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BlazeX.

Cek prediksi harga BlazeX sekarang!

BLAZEX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BlazeX (BLAZEX)

Memahami tokenomi BlazeX (BLAZEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLAZEX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BlazeX (BLAZEX)

Berapa nilai BlazeX (BLAZEX) hari ini?
Harga live BLAZEX dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLAZEX ke USD saat ini?
Harga BLAZEX ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BlazeX?
Kapitalisasi pasar BLAZEX adalah $ 121.02K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLAZEX?
Suplai beredar BLAZEX adalah 949.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLAZEX?
BLAZEX mencapai harga ATH sebesar 0.0015049 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLAZEX?
BLAZEX mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BLAZEX?
Volume perdagangan 24 jam live BLAZEX adalah -- USD.
Akankah harga BLAZEX naik lebih tinggi tahun ini?
BLAZEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLAZEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:56:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BlazeX (BLAZEX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,424.56

$3,241.10

$1.1020

$152.58

$1.0005

$100,424.56

$3,241.10

$152.58

$2.1881

$0.16223

