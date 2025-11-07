BursaDEX+
Harga live Blind Boxes hari ini adalah 0.00435624 USD. Lacak informasi harga aktual BLES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLES dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Blind Boxes hari ini adalah 0.00435624 USD. Lacak informasi harga aktual BLES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLES dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLES

Info Harga BLES

Penjelasan BLES

Situs Web Resmi BLES

Tokenomi BLES

Prakiraan Harga BLES

Logo Blind Boxes

Harga Blind Boxes (BLES)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BLES ke USD:

$0.00435624
$0.00435624
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Blind Boxes (BLES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:56:54 (UTC+8)

Informasi Harga Blind Boxes (BLES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00428615
$ 0.00428615
Low 24 Jam
$ 0.0044277
$ 0.0044277
High 24 Jam

$ 0.00428615
$ 0.00428615

$ 0.0044277
$ 0.0044277

$ 11.01
$ 11.01

$ 0
$ 0

+0.78%

+0.07%

+1,946.23%

+1,946.23%

Harga aktual Blind Boxes (BLES) adalah $0.00435624. Selama 24 jam terakhir, BLES diperdagangkan antara low $ 0.00428615 dan high $ 0.0044277, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLES adalah $ 11.01, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLES telah berubah sebesar +0.78% selama 1 jam terakhir, +0.07% selama 24 jam, dan +1,946.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blind Boxes (BLES)

$ 79.32K
$ 79.32K

--
--

$ 435.62K
$ 435.62K

18.21M
18.21M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Blind Boxes saat ini adalah $ 79.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLES adalah 18.21M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 435.62K.

Riwayat Harga Blind Boxes (BLES) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Blind Boxes ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Blind Boxes ke USD adalah $ -0.0014097711.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Blind Boxes ke USD adalah $ +0.0197780130.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Blind Boxes ke USD adalah $ +0.00371669346412772.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.07%
30 Days$ -0.0014097711-32.36%
60 Hari$ +0.0197780130+454.02%
90 Hari$ +0.00371669346412772+581.15%

Apa yang dimaksud dengan Blind Boxes (BLES)

BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events

The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Blind Boxes (BLES)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Blind Boxes (USD)

Berapa nilai Blind Boxes (BLES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blind Boxes (BLES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blind Boxes.

Cek prediksi harga Blind Boxes sekarang!

BLES ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Blind Boxes (BLES)

Memahami tokenomi Blind Boxes (BLES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLES sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Blind Boxes (BLES)

Berapa nilai Blind Boxes (BLES) hari ini?
Harga live BLES dalam USD adalah 0.00435624 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLES ke USD saat ini?
Harga BLES ke USD saat ini adalah $ 0.00435624. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blind Boxes?
Kapitalisasi pasar BLES adalah $ 79.32K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLES?
Suplai beredar BLES adalah 18.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLES?
BLES mencapai harga ATH sebesar 11.01 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLES?
BLES mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BLES?
Volume perdagangan 24 jam live BLES adalah -- USD.
Akankah harga BLES naik lebih tinggi tahun ini?
BLES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:56:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Blind Boxes (BLES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

