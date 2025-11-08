Harga blockbank Hari Ini

Harga live blockbank (BBANK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBANK ke USD saat ini adalah -- per BBANK.

blockbank saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,488.31, dengan suplai yang beredar 393.85M BBANK. Selama 24 jam terakhir, BBANK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.647433, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BBANK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar blockbank (BBANK)

Kapitalisasi Pasar $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K Suplai Peredaran 393.85M 393.85M 393.85M Total Suplai 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

