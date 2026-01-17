Berapa harga perdagangan saat ini dari Blockchain Bets?

Blockchain Bets (BCB) saat ini dihargai Rp9.74564659293758000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.66% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Blockchain Bets hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap BCB?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Blockchain Bets dalam pasar kripto global?

Saat ini, Blockchain Bets menduduki peringkat pasar #4700 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8553326955.918589000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang BCB?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 877672966.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Blockchain Bets?

Rentang harga antara Rp9.64558376066766000 dan Rp9.81511589034119000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Blockchain Bets dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem lainnya, BCB terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.