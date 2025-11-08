Harga Blocklens AI Hari Ini

Harga live Blocklens AI (BLS) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLS ke USD saat ini adalah -- per BLS.

Blocklens AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,162, dengan suplai yang beredar 1.00B BLS. Selama 24 jam terakhir, BLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLS bergerak +0.66% dalam satu jam terakhir dan -19.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blocklens AI (BLS)

Kapitalisasi Pasar $ 40.16K$ 40.16K $ 40.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.16K$ 40.16K $ 40.16K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

