Harga Blockzero Labs Hari Ini

Harga live Blockzero Labs (XIO) hari ini adalah $ 0.00166313, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XIO ke USD saat ini adalah $ 0.00166313 per XIO.

Blockzero Labs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,189, dengan suplai yang beredar 37.39M XIO. Selama 24 jam terakhir, XIO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.929384, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00079824.

Dalam kinerja jangka pendek, XIO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blockzero Labs (XIO)

Kapitalisasi Pasar $ 62.19K$ 62.19K $ 62.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 166.31K$ 166.31K $ 166.31K Suplai Peredaran 37.39M 37.39M 37.39M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

