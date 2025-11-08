Harga Blueberry The Squirrel Hari Ini

Harga live Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLUEBERRY ke USD saat ini adalah -- per BLUEBERRY.

Blueberry The Squirrel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,679.91, dengan suplai yang beredar 994.68M BLUEBERRY. Selama 24 jam terakhir, BLUEBERRY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLUEBERRY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Kapitalisasi Pasar $ 8.68K$ 8.68K $ 8.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.68K$ 8.68K $ 8.68K Suplai Peredaran 994.68M 994.68M 994.68M Total Suplai 994,677,673.878042 994,677,673.878042 994,677,673.878042

Kapitalisasi Pasar Blueberry The Squirrel saat ini adalah $ 8.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLUEBERRY adalah 994.68M, dan total suplainya sebesar 994677673.878042. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.68K.