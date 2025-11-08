Harga Bodhi The Inu Hari Ini

Harga live Bodhi The Inu (BODHI) hari ini adalah $ 0.00004968, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BODHI ke USD saat ini adalah $ 0.00004968 per BODHI.

Bodhi The Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,967.8, dengan suplai yang beredar 100.00M BODHI. Selama 24 jam terakhir, BODHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.176105, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004918.

Dalam kinerja jangka pendek, BODHI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bodhi The Inu (BODHI)

Kapitalisasi Pasar $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bodhi The Inu saat ini adalah $ 4.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BODHI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.97K.