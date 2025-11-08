Harga BOOKUSD Share Hari Ini

Harga live BOOKUSD Share (BUSS) hari ini adalah $ 0.00309877, dengan perubahan 1.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUSS ke USD saat ini adalah $ 0.00309877 per BUSS.

BOOKUSD Share saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,017.74, dengan suplai yang beredar 5.81M BUSS. Selama 24 jam terakhir, BUSS diperdagangkan antara $ 0.00303995 (low) dan $ 0.00330498 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.126812, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00248321.

Dalam kinerja jangka pendek, BUSS bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan -28.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOOKUSD Share (BUSS)

Kapitalisasi Pasar $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.46K$ 108.46K $ 108.46K Suplai Peredaran 5.81M 5.81M 5.81M Total Suplai 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BOOKUSD Share saat ini adalah $ 18.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUSS adalah 5.81M, dan total suplainya sebesar 35000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 108.46K.