BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Boorio hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ORIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORIO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Boorio hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual ORIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ORIO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ORIO

Info Harga ORIO

Penjelasan ORIO

Situs Web Resmi ORIO

Tokenomi ORIO

Prakiraan Harga ORIO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Boorio

Harga Boorio (ORIO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ORIO ke USD:

$0.00017061
$0.00017061$0.00017061
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Boorio (ORIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:27:35 (UTC+8)

Informasi Harga Boorio (ORIO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-20.02%

-20.02%

Harga aktual Boorio (ORIO) adalah --. Selama 24 jam terakhir, ORIO diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highORIO adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ORIO telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -20.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boorio (ORIO)

$ 511.84K
$ 511.84K$ 511.84K

--
----

$ 511.84K
$ 511.84K$ 511.84K

3.00B
3.00B 3.00B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Boorio saat ini adalah $ 511.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORIO adalah 3.00B, dan total suplainya sebesar 3000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 511.84K.

Riwayat Harga Boorio (ORIO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Boorio ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Boorio ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Boorio ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Boorio ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-16.59%
60 Hari$ 0-12.41%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Boorio (ORIO)

Boorio is focused on developing user-friendly decentralized applications that solve real-world problems. One of its flagship products, Echo, is a chat and built-in wallet app that enables users to communicate and perform crypto transactions within a single platform. Echo eliminates the hassle of switching between multiple apps and copying wallet addresses - allowing users to send and receive cryptocurrency directly within conversations, with just a simple tap. This seamless integration of messaging and DeFi enhances both convenience and user experience, making blockchain technology more accessible to everyday users.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Boorio (ORIO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Boorio (USD)

Berapa nilai Boorio (ORIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boorio (ORIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boorio.

Cek prediksi harga Boorio sekarang!

ORIO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Boorio (ORIO)

Memahami tokenomi Boorio (ORIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ORIO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Boorio (ORIO)

Berapa nilai Boorio (ORIO) hari ini?
Harga live ORIO dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ORIO ke USD saat ini?
Harga ORIO ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Boorio?
Kapitalisasi pasar ORIO adalah $ 511.84K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ORIO?
Suplai beredar ORIO adalah 3.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ORIO?
ORIO mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ORIO?
ORIO mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan ORIO?
Volume perdagangan 24 jam live ORIO adalah -- USD.
Akankah harga ORIO naik lebih tinggi tahun ini?
ORIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ORIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:27:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Boorio (ORIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,825.24
$99,825.24$99,825.24

-2.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,227.05
$3,227.05$3,227.05

-2.20%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0703
$1.0703$1.0703

+24.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.76
$151.76$151.76

-2.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,825.24
$99,825.24$99,825.24

-2.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,227.05
$3,227.05$3,227.05

-2.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.76
$151.76$151.76

-2.66%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1696
$2.1696$2.1696

-2.90%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16220
$0.16220$0.16220

+1.91%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015514
$0.00015514$0.00015514

+3,002.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.276
$4.276$4.276

+327.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007769
$0.007769$0.007769

+264.05%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003643
$0.00003643$0.00003643

+238.25%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.3800
$16.3800$16.3800

+168.08%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009417
$0.009417$0.009417

+135.42%