Berapa harga saat ini dari BounceBit USD?

Harga langsung dari BounceBit USD (BBUSD) adalah Rp17088.95545 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi BounceBit USD di pasar?

BounceBit USD saat ini berada pada peringkat pasar #1897, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp116261916477.00. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari BBUSD?

Jumlah token yang beredar dari BBUSD adalah 6801113.029746848 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari BounceBit USD?

Dalam 24 jam terakhir, BounceBit USD diperdagangkan dalam kisaran Rp16681.28348810 (terendah 24 jam) hingga Rp17578.17530 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak BounceBit USD dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

BounceBit USD mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp18050.5255, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp16240.78318730. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan BBUSD hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk BounceBit USD?

Pergeseran harga saat ini sebesar 0.70% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Rebase Tokens,BounceBit Ecosystem,Yield-Bearing. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.