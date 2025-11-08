Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun Hari Ini

Harga live BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi E𝕏PB ke USD saat ini adalah -- per E𝕏PB.

BOUNCY BALL of OFiD Fun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,849, dengan suplai yang beredar 978.27M E𝕏PB. Selama 24 jam terakhir, E𝕏PB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, E𝕏PB bergerak +0.84% dalam satu jam terakhir dan -12.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Kapitalisasi Pasar $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K Suplai Peredaran 978.27M 978.27M 978.27M Total Suplai 999,419,620.457844 999,419,620.457844 999,419,620.457844

Kapitalisasi Pasar BOUNCY BALL of OFiD Fun saat ini adalah $ 30.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar E𝕏PB adalah 978.27M, dan total suplainya sebesar 999419620.457844. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.52K.