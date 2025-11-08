BursaDEX+
Harga live BOUNCY BALL of OFiD Fun hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar E𝕏PB adalah 30,849 USD. Lacak informasi harga aktual E𝕏PB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang E𝕏PB

Info Harga E𝕏PB

Penjelasan E𝕏PB

Whitepaper E𝕏PB

Situs Web Resmi E𝕏PB

Tokenomi E𝕏PB

Prakiraan Harga E𝕏PB

Logo BOUNCY BALL of OFiD Fun

Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 E𝕏PB ke USD:

--
----
+6.20%1D
USD
Grafik Harga Live BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:34:36 (UTC+8)

Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun Hari Ini

Harga live BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi E𝕏PB ke USD saat ini adalah -- per E𝕏PB.

BOUNCY BALL of OFiD Fun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,849, dengan suplai yang beredar 978.27M E𝕏PB. Selama 24 jam terakhir, E𝕏PB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, E𝕏PB bergerak +0.84% dalam satu jam terakhir dan -12.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

$ 30.85K
$ 30.85K$ 30.85K

--
----

$ 31.52K
$ 31.52K$ 31.52K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,620.457844
999,419,620.457844 999,419,620.457844

Kapitalisasi Pasar BOUNCY BALL of OFiD Fun saat ini adalah $ 30.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar E𝕏PB adalah 978.27M, dan total suplainya sebesar 999419620.457844. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.52K.

Riwayat Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

+6.22%

-12.34%

-12.34%

Riwayat Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BOUNCY BALL of OFiD Fun ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BOUNCY BALL of OFiD Fun ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BOUNCY BALL of OFiD Fun ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BOUNCY BALL of OFiD Fun ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.22%
30 Days$ 0-29.62%
60 Hari$ 0-24.39%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk BOUNCY BALL of OFiD Fun

Prediksi Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target E𝕏PB pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga BOUNCY BALL of OFiD Fun berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

Sumber Daya BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BOUNCY BALL of OFiD Fun

Berapa nilai 1 BOUNCY BALL of OFiD Fun pada tahun 2030?
Jika BOUNCY BALL of OFiD Fun tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga BOUNCY BALL of OFiD Fun tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:34:36 (UTC+8)

