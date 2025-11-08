Harga Brain Frog Hari Ini

Harga live Brain Frog (BRAIN) hari ini adalah $ 0.00161082, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRAIN ke USD saat ini adalah $ 0.00161082 per BRAIN.

Brain Frog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,108.18, dengan suplai yang beredar 10.00M BRAIN. Selama 24 jam terakhir, BRAIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.322994, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00070343.

Dalam kinerja jangka pendek, BRAIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Brain Frog (BRAIN)

Kapitalisasi Pasar $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

