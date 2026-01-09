Berapa nilai BRANDER saat ini?

BRANDER saat ini diperdagangkan seharga Rp, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BRANDER hari ini, naik atau turun?

BRANDER telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Marketing,Base Ecosystem,E-commerce,Clanker Ecosystem.

Seberapa populer BRANDER hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BRANDER.

Apa yang membuat BRANDER berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Marketing,Base Ecosystem,E-commerce,Clanker Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, BRANDER menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BRANDER yang beredar di pasar?

Terdapat 84999999999.99998 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah BRANDER sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp0.03783545186400000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.