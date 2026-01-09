BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live BRANDER hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BRANDER adalah 82,181 USD. Lacak informasi harga aktual BRANDER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live BRANDER hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BRANDER adalah 82,181 USD. Lacak informasi harga aktual BRANDER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BRANDER

Info Harga BRANDER

Penjelasan BRANDER

Situs Web Resmi BRANDER

Tokenomi BRANDER

Prakiraan Harga BRANDER

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BRANDER

Harga BRANDER (BRANDER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BRANDER ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BRANDER (BRANDER)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:08:44 (UTC+8)

Harga BRANDER Hari Ini

Harga live BRANDER (BRANDER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRANDER ke USD saat ini adalah $ 0 per BRANDER.

BRANDER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,181, dengan suplai yang beredar 85.00B BRANDER. Selama 24 jam terakhir, BRANDER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRANDER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +7.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BRANDER (BRANDER)

$ 82.18K
$ 82.18K$ 82.18K

--
----

$ 96.68K
$ 96.68K$ 96.68K

85.00B
85.00B 85.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar BRANDER saat ini adalah $ 82.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRANDER adalah 85.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 96.68K.

Riwayat Harga BRANDER USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.46%

+7.46%

Riwayat Harga BRANDER (BRANDER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BRANDER ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BRANDER ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BRANDER ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BRANDER ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-9.85%
60 Hari$ 0-47.13%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk BRANDER

Prediksi Harga BRANDER (BRANDER) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BRANDER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BRANDER (BRANDER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BRANDER berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga BRANDER yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BRANDER pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga BRANDER.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BRANDER (BRANDER)

Situs Web Resmi

Tentang BRANDER

Berapa nilai BRANDER saat ini?

BRANDER saat ini diperdagangkan seharga Rp, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BRANDER hari ini, naik atau turun?

BRANDER telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Marketing,Base Ecosystem,E-commerce,Clanker Ecosystem.

Seberapa populer BRANDER hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BRANDER.

Apa yang membuat BRANDER berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Marketing,Base Ecosystem,E-commerce,Clanker Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, BRANDER menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BRANDER yang beredar di pasar?

Terdapat 84999999999.99998 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah BRANDER sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp0.03783545186400000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BRANDER

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:08:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BRANDER (BRANDER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi BRANDER Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3646
$0.3646$0.3646

+82.30%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02055
$0.02055$0.02055

-31.50%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000551
$0.00000000551$0.00000000551

-44.90%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0107
$0.0107$0.0107

+328.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027340
$0.0000027340$0.0000027340

+306.90%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3646
$0.3646$0.3646

+82.30%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.72093
$0.72093$0.72093

+73.73%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.