Harga BRAZA by Virtuals Hari Ini

Harga live BRAZA by Virtuals (BRAZA) hari ini adalah --, dengan perubahan 17.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRAZA ke USD saat ini adalah -- per BRAZA.

BRAZA by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,963, dengan suplai yang beredar 1.00B BRAZA. Selama 24 jam terakhir, BRAZA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00238761, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRAZA bergerak +2.84% dalam satu jam terakhir dan +1.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Kapitalisasi Pasar $ 31.96K$ 31.96K $ 31.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.96K$ 31.96K $ 31.96K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BRAZA by Virtuals saat ini adalah $ 31.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRAZA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.96K.