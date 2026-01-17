Harga Brett Killer Hari Ini

Harga live Brett Killer (KRETT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KRETT ke USD saat ini adalah $ 0 per KRETT.

Brett Killer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,917.58, dengan suplai yang beredar 420.69B KRETT. Selama 24 jam terakhir, KRETT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000173, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KRETT bergerak +0.15% dalam satu jam terakhir dan +4.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Brett Killer (KRETT)

Kapitalisasi Pasar $ 16.92K$ 16.92K $ 16.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.92K$ 16.92K $ 16.92K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Brett Killer saat ini adalah $ 16.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KRETT adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.92K.