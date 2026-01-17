Harga Bretter Brett (BRETT)
Harga live Bretter Brett (BRETT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRETT ke USD saat ini adalah $ 0 per BRETT.
Bretter Brett saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 577,486, dengan suplai yang beredar 1.00T BRETT. Selama 24 jam terakhir, BRETT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, BRETT bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan +4.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Bretter Brett saat ini adalah $ 577.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRETT adalah 1.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 577.49K.
+0.11%
-1.68%
+4.07%
+4.07%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Bretter Brett ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bretter Brett ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bretter Brett ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bretter Brett ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.68%
|30 Days
|$ 0
|+33.81%
|60 Hari
|$ 0
|+22.49%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Bretter Brett berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga perdagangan saat ini dari Bretter Brett?
Bretter Brett (BRETT) saat ini dihargai Rp IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.68% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.
Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Bretter Brett hari ini?
Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.
Seberapa kuat minat perdagangan terhadap BRETT?
Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.
Bagaimana posisi Bretter Brett dalam pasar kripto global?
Saat ini, Bretter Brett menduduki peringkat pasar #4506 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp9760960262.876186000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.
Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang BRETT?
Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.
Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Bretter Brett?
Rentang harga antara Rp dan Rp selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.
Bagaimana posisi Bretter Brett dibandingkan dengan aset serupa?
Berbanding dengan token Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club lainnya, BRETT terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
|01-15 10:43:43
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61
