Harga live Bridge402 hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BRIDGE402 adalah 7,419.03 USD. Lacak informasi harga aktual BRIDGE402 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BRIDGE402

Info Harga BRIDGE402

Penjelasan BRIDGE402

Situs Web Resmi BRIDGE402

Tokenomi BRIDGE402

Prakiraan Harga BRIDGE402

Logo Bridge402

Harga Bridge402 (BRIDGE402)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BRIDGE402 ke USD:

--
----
-0.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Bridge402 (BRIDGE402)
Harga Bridge402 Hari Ini

Harga live Bridge402 (BRIDGE402) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRIDGE402 ke USD saat ini adalah $ 0 per BRIDGE402.

Bridge402 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,419.03, dengan suplai yang beredar 938.37M BRIDGE402. Selama 24 jam terakhir, BRIDGE402 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRIDGE402 bergerak +1.05% dalam satu jam terakhir dan -34.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bridge402 (BRIDGE402)

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

--
----

$ 7.42K
$ 7.42K$ 7.42K

938.37M
938.37M 938.37M

938,365,006.29416
938,365,006.29416 938,365,006.29416

Kapitalisasi Pasar Bridge402 saat ini adalah $ 7.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRIDGE402 adalah 938.37M, dan total suplainya sebesar 938365006.29416. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.42K.

Riwayat Harga Bridge402 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.05%

+0.37%

-34.46%

-34.46%

Riwayat Harga Bridge402 (BRIDGE402) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bridge402 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bridge402 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bridge402 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bridge402 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.37%
30 Days$ 0-79.85%
60 Hari$ 0-97.44%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Bridge402

Prediksi Harga Bridge402 (BRIDGE402) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BRIDGE402 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Bridge402 (BRIDGE402) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bridge402 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Bridge402 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BRIDGE402 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Bridge402.

Sumber Daya Bridge402 (BRIDGE402)

Situs Web Resmi

Tentang Bridge402

Berapa harga saat ini dari Bridge402?

Bridge402 diperdagangkan pada Rp0.13469420863584000, mengalami pergerakan harga sebesar 0.37% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Bridge402 adalah Rp7.77106549773792000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.13065842710368000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BRIDGE402 hari ini?

Market capitalization berada pada Rp124756601.08558752000, menempatkan aset ini di peringkat #11846 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Bridge402?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BRIDGE402.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 938365006.29416 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Bridge402 termasuk?

Bridge402 merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BRIDGE402?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BRIDGE402 memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bridge402

Perkembangan Industri Penting Bridge402 (BRIDGE402)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi Bridge402 Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.