Berapa harga saat ini dari Bridge402?

Bridge402 diperdagangkan pada Rp0.13469420863584000, mengalami pergerakan harga sebesar 0.37% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Bridge402 adalah Rp7.77106549773792000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.13065842710368000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BRIDGE402 hari ini?

Market capitalization berada pada Rp124756601.08558752000, menempatkan aset ini di peringkat #11846 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Bridge402?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BRIDGE402.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 938365006.29416 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Bridge402 termasuk?

Bridge402 merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BRIDGE402?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BRIDGE402 memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.