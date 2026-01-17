Harga Broak on Base Hari Ini

Harga live Broak on Base (BROAK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BROAK ke USD saat ini adalah $ 0 per BROAK.

Broak on Base saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 111,366, dengan suplai yang beredar 625.65M BROAK. Selama 24 jam terakhir, BROAK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01340169, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BROAK bergerak -0.96% dalam satu jam terakhir dan -5.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Broak on Base (BROAK)

Kapitalisasi Pasar $ 111.37K$ 111.37K $ 111.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 111.37K$ 111.37K $ 111.37K Suplai Peredaran 625.65M 625.65M 625.65M Total Suplai 625,649,999.0199 625,649,999.0199 625,649,999.0199

Kapitalisasi Pasar Broak on Base saat ini adalah $ 111.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BROAK adalah 625.65M, dan total suplainya sebesar 625649999.0199. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 111.37K.