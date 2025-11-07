BursaDEX+
Harga live BTU Protocol hari ini adalah 0.660158 USD. Lacak informasi harga aktual BTU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BTU

Info Harga BTU

Penjelasan BTU

Whitepaper BTU

Situs Web Resmi BTU

Tokenomi BTU

Prakiraan Harga BTU

Harga BTU Protocol (BTU)

Harga Live 1 BTU ke USD:

$0.660274
$0.660274$0.660274
-0.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live BTU Protocol (BTU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:18:20 (UTC+8)

Informasi Harga BTU Protocol (BTU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.654602
$ 0.654602$ 0.654602
Low 24 Jam
$ 0.666577
$ 0.666577$ 0.666577
High 24 Jam

$ 0.654602
$ 0.654602$ 0.654602

$ 0.666577
$ 0.666577$ 0.666577

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

$ 0.01595713
$ 0.01595713$ 0.01595713

-0.34%

-0.24%

-6.76%

-6.76%

Harga aktual BTU Protocol (BTU) adalah $0.660158. Selama 24 jam terakhir, BTU diperdagangkan antara low $ 0.654602 dan high $ 0.666577, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTU adalah $ 5.0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01595713.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BTU telah berubah sebesar -0.34% selama 1 jam terakhir, -0.24% selama 24 jam, dan -6.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BTU Protocol (BTU)

$ 52.85M
$ 52.85M$ 52.85M

--
----

$ 66.07M
$ 66.07M$ 66.07M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BTU Protocol saat ini adalah $ 52.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BTU adalah 80.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.07M.

Riwayat Harga BTU Protocol (BTU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BTU Protocol ke USD adalah $ -0.0016176086361399.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BTU Protocol ke USD adalah $ -0.1303485271.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BTU Protocol ke USD adalah $ -0.0535683888.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BTU Protocol ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0016176086361399-0.24%
30 Days$ -0.1303485271-19.74%
60 Hari$ -0.0535683888-8.11%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BTU Protocol (BTU)

BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BTU Protocol (BTU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BTU Protocol (USD)

Berapa nilai BTU Protocol (BTU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BTU Protocol (BTU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BTU Protocol.

Cek prediksi harga BTU Protocol sekarang!

BTU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BTU Protocol (BTU)

Memahami tokenomi BTU Protocol (BTU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BTU Protocol (BTU)

Berapa nilai BTU Protocol (BTU) hari ini?
Harga live BTU dalam USD adalah 0.660158 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BTU ke USD saat ini?
Harga BTU ke USD saat ini adalah $ 0.660158. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BTU Protocol?
Kapitalisasi pasar BTU adalah $ 52.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BTU?
Suplai beredar BTU adalah 80.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BTU?
BTU mencapai harga ATH sebesar 5.0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BTU?
BTU mencapai harga ATL 0.01595713 USD.
Berapa volume perdagangan BTU?
Volume perdagangan 24 jam live BTU adalah -- USD.
Akankah harga BTU naik lebih tinggi tahun ini?
BTU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:18:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BTU Protocol (BTU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

