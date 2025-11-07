BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Fusionist hari ini adalah 0.2569 USD. Lacak informasi harga aktual ACE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Fusionist hari ini adalah 0.2569 USD. Lacak informasi harga aktual ACE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ACE

Info Harga ACE

Penjelasan ACE

Whitepaper ACE

Situs Web Resmi ACE

Tokenomi ACE

Prakiraan Harga ACE

Riwayat ACE

Panduan Membeli ACE

Konverter ACE ke Mata Uang Fiat

Spot ACE

Futures USDT-M ACE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Fusionist

Harga Fusionist(ACE)

Harga Live 1 ACE ke USD:

$0.2569
$0.2569$0.2569
+4.98%1D
USD
Grafik Harga Live Fusionist (ACE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:22:50 (UTC+8)

Informasi Harga Fusionist (ACE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2395
$ 0.2395$ 0.2395
Low 24 Jam
$ 0.2571
$ 0.2571$ 0.2571
High 24 Jam

$ 0.2395
$ 0.2395$ 0.2395

$ 0.2571
$ 0.2571$ 0.2571

$ 17.948923927407268
$ 17.948923927407268$ 17.948923927407268

$ 0.12552826854703816
$ 0.12552826854703816$ 0.12552826854703816

+1.74%

+4.98%

-5.87%

-5.87%

Harga aktual Fusionist (ACE) adalah $ 0.2569. Selama 24 jam terakhir, ACE diperdagangkan antara low $ 0.2395 dan high $ 0.2571, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACE adalah $ 17.948923927407268, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12552826854703816.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACE telah berubah sebesar +1.74% selama 1 jam terakhir, +4.98% selama 24 jam, dan -5.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fusionist (ACE)

No.814

$ 20.05M
$ 20.05M$ 20.05M

$ 237.03K
$ 237.03K$ 237.03K

$ 37.76M
$ 37.76M$ 37.76M

78.05M
78.05M 78.05M

147,000,000
147,000,000 147,000,000

146,307,870
146,307,870 146,307,870

53.09%

BSC

Kapitalisasi Pasar Fusionist saat ini adalah $ 20.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 237.03K. Suplai beredar ACE adalah 78.05M, dan total suplainya sebesar 146307870. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.76M.

Riwayat Harga Fusionist (ACE) USD

Pantau perubahan harga Fusionist untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.012187+4.98%
30 Days$ -0.1876-42.21%
60 Hari$ -0.2459-48.91%
90 Hari$ -0.3257-55.91%
Perubahan Harga Fusionist Hari Ini

Hari ini, ACE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.012187 (+4.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fusionist 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1876 (-42.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fusionist 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ACE terlihat mengalami perubahan $ -0.2459 (-48.91%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fusionist 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3257 (-55.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fusionist (ACE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fusionist sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fusionist (ACE)

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Fusionist tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fusionist Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ACE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fusionist di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fusionist dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fusionist (USD)

Berapa nilai Fusionist (ACE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fusionist (ACE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fusionist.

Cek prediksi harga Fusionist sekarang!

Tokenomi Fusionist (ACE)

Memahami tokenomi Fusionist (ACE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACE sekarang!

Cara membeli Fusionist (ACE)

Ingin mengetahui cara membeli Fusionist? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fusionist di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACE ke Mata Uang Lokal

1 Fusionist(ACE) ke VND
6,760.3235
1 Fusionist(ACE) ke AUD
A$0.395626
1 Fusionist(ACE) ke GBP
0.195244
1 Fusionist(ACE) ke EUR
0.220934
1 Fusionist(ACE) ke USD
$0.2569
1 Fusionist(ACE) ke MYR
RM1.073842
1 Fusionist(ACE) ke TRY
10.838611
1 Fusionist(ACE) ke JPY
¥39.3057
1 Fusionist(ACE) ke ARS
ARS$372.856953
1 Fusionist(ACE) ke RUB
20.873125
1 Fusionist(ACE) ke INR
22.779323
1 Fusionist(ACE) ke IDR
Rp4,281.664954
1 Fusionist(ACE) ke PHP
15.141686
1 Fusionist(ACE) ke EGP
￡E.12.148801
1 Fusionist(ACE) ke BRL
R$1.371846
1 Fusionist(ACE) ke CAD
C$0.362229
1 Fusionist(ACE) ke BDT
31.344369
1 Fusionist(ACE) ke NGN
369.637996
1 Fusionist(ACE) ke COP
$984.289229
1 Fusionist(ACE) ke ZAR
R.4.462353
1 Fusionist(ACE) ke UAH
10.805214
1 Fusionist(ACE) ke TZS
T.Sh.631.2033
1 Fusionist(ACE) ke VES
Bs58.3163
1 Fusionist(ACE) ke CLP
$242.2567
1 Fusionist(ACE) ke PKR
Rs72.610216
1 Fusionist(ACE) ke KZT
135.137107
1 Fusionist(ACE) ke THB
฿8.318422
1 Fusionist(ACE) ke TWD
NT$7.958762
1 Fusionist(ACE) ke AED
د.إ0.942823
1 Fusionist(ACE) ke CHF
Fr0.20552
1 Fusionist(ACE) ke HKD
HK$1.996113
1 Fusionist(ACE) ke AMD
֏98.23856
1 Fusionist(ACE) ke MAD
.د.م2.38917
1 Fusionist(ACE) ke MXN
$4.770633
1 Fusionist(ACE) ke SAR
ريال0.963375
1 Fusionist(ACE) ke ETB
Br39.534341
1 Fusionist(ACE) ke KES
KSh33.176066
1 Fusionist(ACE) ke JOD
د.أ0.1821421
1 Fusionist(ACE) ke PLN
0.945392
1 Fusionist(ACE) ke RON
лв1.13036
1 Fusionist(ACE) ke SEK
kr2.458533
1 Fusionist(ACE) ke BGN
лв0.434161
1 Fusionist(ACE) ke HUF
Ft86.004982
1 Fusionist(ACE) ke CZK
5.418021
1 Fusionist(ACE) ke KWD
د.ك0.0786114
1 Fusionist(ACE) ke ILS
0.840063
1 Fusionist(ACE) ke BOB
Bs1.77261
1 Fusionist(ACE) ke AZN
0.43673
1 Fusionist(ACE) ke TJS
SM2.368618
1 Fusionist(ACE) ke GEL
0.696199
1 Fusionist(ACE) ke AOA
Kz235.471971
1 Fusionist(ACE) ke BHD
.د.ب0.0968513
1 Fusionist(ACE) ke BMD
$0.2569
1 Fusionist(ACE) ke DKK
kr1.662143
1 Fusionist(ACE) ke HNL
L6.766746
1 Fusionist(ACE) ke MUR
11.801986
1 Fusionist(ACE) ke NAD
$4.462353
1 Fusionist(ACE) ke NOK
kr2.617811
1 Fusionist(ACE) ke NZD
$0.454713
1 Fusionist(ACE) ke PAB
B/.0.2569
1 Fusionist(ACE) ke PGK
K1.07898
1 Fusionist(ACE) ke QAR
ر.ق0.935116
1 Fusionist(ACE) ke RSD
дин.26.095902
1 Fusionist(ACE) ke UZS
soʻm3,095.180011
1 Fusionist(ACE) ke ALL
L21.541065
1 Fusionist(ACE) ke ANG
ƒ0.459851
1 Fusionist(ACE) ke AWG
ƒ0.46242
1 Fusionist(ACE) ke BBD
$0.5138
1 Fusionist(ACE) ke BAM
KM0.434161
1 Fusionist(ACE) ke BIF
Fr757.5981
1 Fusionist(ACE) ke BND
$0.33397
1 Fusionist(ACE) ke BSD
$0.2569
1 Fusionist(ACE) ke JMD
$41.193915
1 Fusionist(ACE) ke KHR
1,031.725814
1 Fusionist(ACE) ke KMF
Fr107.898
1 Fusionist(ACE) ke LAK
5,584.782497
1 Fusionist(ACE) ke LKR
රු78.321103
1 Fusionist(ACE) ke MDL
L4.3673
1 Fusionist(ACE) ke MGA
Ar1,157.20605
1 Fusionist(ACE) ke MOP
P2.0552
1 Fusionist(ACE) ke MVR
3.95626
1 Fusionist(ACE) ke MWK
MK446.006659
1 Fusionist(ACE) ke MZN
MT16.428755
1 Fusionist(ACE) ke NPR
रु36.40273
1 Fusionist(ACE) ke PYG
1,821.9348
1 Fusionist(ACE) ke RWF
Fr372.7619
1 Fusionist(ACE) ke SBD
$2.114287
1 Fusionist(ACE) ke SCR
3.5966
1 Fusionist(ACE) ke SRD
$9.89065
1 Fusionist(ACE) ke SVC
$2.245306
1 Fusionist(ACE) ke SZL
L4.459784
1 Fusionist(ACE) ke TMT
m0.89915
1 Fusionist(ACE) ke TND
د.ت0.7601671
1 Fusionist(ACE) ke TTD
$1.739213
1 Fusionist(ACE) ke UGX
Sh898.1224
1 Fusionist(ACE) ke XAF
Fr145.9192
1 Fusionist(ACE) ke XCD
$0.69363
1 Fusionist(ACE) ke XOF
Fr145.9192
1 Fusionist(ACE) ke XPF
Fr26.4607
1 Fusionist(ACE) ke BWP
P3.455305
1 Fusionist(ACE) ke BZD
$0.516369
1 Fusionist(ACE) ke CVE
$24.621296
1 Fusionist(ACE) ke DJF
Fr45.4713
1 Fusionist(ACE) ke DOP
$16.521239
1 Fusionist(ACE) ke DZD
د.ج33.515174
1 Fusionist(ACE) ke FJD
$0.585732
1 Fusionist(ACE) ke GNF
Fr2,233.7455
1 Fusionist(ACE) ke GTQ
Q1.967854
1 Fusionist(ACE) ke GYD
$53.733204
1 Fusionist(ACE) ke ISK
kr32.3694

Sumber Daya Fusionist

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fusionist, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Fusionist
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fusionist

Berapa nilai Fusionist (ACE) hari ini?
Harga live ACE dalam USD adalah 0.2569 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACE ke USD saat ini?
Harga ACE ke USD saat ini adalah $ 0.2569. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fusionist?
Kapitalisasi pasar ACE adalah $ 20.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACE?
Suplai beredar ACE adalah 78.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACE?
ACE mencapai harga ATH sebesar 17.948923927407268 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACE?
ACE mencapai harga ATL 0.12552826854703816 USD.
Berapa volume perdagangan ACE?
Volume perdagangan 24 jam live ACE adalah $ 237.03K USD.
Akankah harga ACE naik lebih tinggi tahun ini?
ACE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:22:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fusionist (ACE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ACE ke USD

Jumlah

ACE
ACE
USD
USD

1 ACE = 0.2569 USD

Perdagangkan ACE

ACE/USDT
$0.2569
$0.2569$0.2569
+4.81%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,530.36
$101,530.36$101,530.36

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.89
$3,312.89$3,312.89

+0.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.38
$156.38$156.38

+0.29%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0156
$1.0156$1.0156

+18.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,530.36
$101,530.36$101,530.36

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.89
$3,312.89$3,312.89

+0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2184
$2.2184$2.2184

-0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.38
$156.38$156.38

+0.29%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0226
$1.0226$1.0226

+0.63%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0928
$0.0928$0.0928

+85.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011998
$0.011998$0.011998

+1,099.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009553
$0.009553$0.009553

+347.65%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.328
$4.328$4.328

+332.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0928
$0.0928$0.0928

+85.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001701
$0.001701$0.001701

+56.34%