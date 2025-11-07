BursaDEX+
Harga live Bucket Token hari ini adalah 0.00204916 USD. Lacak informasi harga aktual BUT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Bucket Token

Harga Bucket Token (BUT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BUT ke USD:

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Bucket Token (BUT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:19:55 (UTC+8)

Informasi Harga Bucket Token (BUT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.68%

+0.42%

-23.15%

-23.15%

Harga aktual Bucket Token (BUT) adalah $0.00204916. Selama 24 jam terakhir, BUT diperdagangkan antara low $ 0.00193526 dan high $ 0.00214194, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUT adalah $ 0.05549, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00175472.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUT telah berubah sebesar -0.68% selama 1 jam terakhir, +0.42% selama 24 jam, dan -23.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bucket Token (BUT)

Kapitalisasi Pasar Bucket Token saat ini adalah $ 869.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUT adalah 422.41M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.06M.

Riwayat Harga Bucket Token (BUT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bucket Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bucket Token ke USD adalah $ -0.0011840220.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bucket Token ke USD adalah $ -0.0012087046.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bucket Token ke USD adalah $ -0.005626097094226616.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.42%
30 Days$ -0.0011840220-57.78%
60 Hari$ -0.0012087046-58.98%
90 Hari$ -0.005626097094226616-73.30%

Apa yang dimaksud dengan Bucket Token (BUT)

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem.

Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bucket Token (BUT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bucket Token (USD)

Berapa nilai Bucket Token (BUT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bucket Token (BUT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bucket Token.

Cek prediksi harga Bucket Token sekarang!

BUT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bucket Token (BUT)

Memahami tokenomi Bucket Token (BUT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bucket Token (BUT)

Berapa nilai Bucket Token (BUT) hari ini?
Harga live BUT dalam USD adalah 0.00204916 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUT ke USD saat ini?
Harga BUT ke USD saat ini adalah $ 0.00204916. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bucket Token?
Kapitalisasi pasar BUT adalah $ 869.25K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUT?
Suplai beredar BUT adalah 422.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUT?
BUT mencapai harga ATH sebesar 0.05549 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUT?
BUT mencapai harga ATL 0.00175472 USD.
Berapa volume perdagangan BUT?
Volume perdagangan 24 jam live BUT adalah -- USD.
Akankah harga BUT naik lebih tinggi tahun ini?
BUT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bucket Token (BUT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

