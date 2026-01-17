Berapa harga live Bucky?

Bucky diperdagangkan pada Rp15.07483753658337000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -6.13% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini BUCKY?

Volatilitas harga BUCKY dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Bucky?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp13.73075030311985000 (rendah) dan Rp16.05991555426765000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan BUCKY?

Dalam 24 jam terakhir, BUCKY mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp832.05845266099543000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp13.73075030311985000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Bucky?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan BUCKY dengan token Meme,Solana Meme,4chan-Themed,BONK.fun Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Meme,Solana Meme,4chan-Themed,BONK.fun Ecosystem, BUCKY menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.