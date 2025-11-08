Harga Bug Hari Ini

Harga live Bug (BUG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUG ke USD saat ini adalah -- per BUG.

Bug saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,593, dengan suplai yang beredar 414.74T BUG. Selama 24 jam terakhir, BUG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bug (BUG)

Kapitalisasi Pasar $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K Suplai Peredaran 414.74T 414.74T 414.74T Total Suplai 414,735,305,534,636.56 414,735,305,534,636.56 414,735,305,534,636.56

Kapitalisasi Pasar Bug saat ini adalah $ 22.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUG adalah 414.74T, dan total suplainya sebesar 414735305534636.56. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.59K.