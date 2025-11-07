BursaDEX+
Harga live buidl hari ini adalah 0.00111527 USD. Lacak informasi harga aktual BUIDL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUIDL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BUIDL

Info Harga BUIDL

Penjelasan BUIDL

Situs Web Resmi BUIDL

Tokenomi BUIDL

Prakiraan Harga BUIDL

Harga buidl (BUIDL)

Harga Live 1 BUIDL ke USD:

$0.00111299
$0.00111299
+3.50%1D
Grafik Harga Live buidl (BUIDL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:20:09 (UTC+8)

Informasi Harga buidl (BUIDL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00082123
$ 0.00082123
Low 24 Jam
$ 0.0011542
$ 0.0011542
High 24 Jam

$ 0.00082123
$ 0.00082123

$ 0.0011542
$ 0.0011542

$ 0.01813282
$ 0.01813282

$ 0.00056228
$ 0.00056228

-1.79%

+3.86%

-3.24%

-3.24%

Harga aktual buidl (BUIDL) adalah $0.00111527. Selama 24 jam terakhir, BUIDL diperdagangkan antara low $ 0.00082123 dan high $ 0.0011542, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUIDL adalah $ 0.01813282, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00056228.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUIDL telah berubah sebesar -1.79% selama 1 jam terakhir, +3.86% selama 24 jam, dan -3.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar buidl (BUIDL)

$ 1.11M
$ 1.11M

--
--

$ 1.11M
$ 1.11M

999.87M
999.87M

999,874,392.060869
999,874,392.060869

Kapitalisasi Pasar buidl saat ini adalah $ 1.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUIDL adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999874392.060869. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.11M.

Riwayat Harga buidl (BUIDL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga buidl ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga buidl ke USD adalah $ -0.0003626096.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga buidl ke USD adalah $ -0.0000350451.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga buidl ke USD adalah $ -0.0005808561480092028.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.86%
30 Days$ -0.0003626096-32.51%
60 Hari$ -0.0000350451-3.14%
90 Hari$ -0.0005808561480092028-34.24%

Apa yang dimaksud dengan buidl (BUIDL)

dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required.

buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms:

  1. buidlAccelerator:

    Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies.

  2. dapp supercycle

    buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun.

  3. buidlDAO value accrual

    The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl.

By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.

Sumber Daya buidl (BUIDL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga buidl (USD)

Berapa nilai buidl (BUIDL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda buidl (BUIDL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk buidl.

Cek prediksi harga buidl sekarang!

BUIDL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi buidl (BUIDL)

Memahami tokenomi buidl (BUIDL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUIDL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang buidl (BUIDL)

Berapa nilai buidl (BUIDL) hari ini?
Harga live BUIDL dalam USD adalah 0.00111527 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUIDL ke USD saat ini?
Harga BUIDL ke USD saat ini adalah $ 0.00111527. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar buidl?
Kapitalisasi pasar BUIDL adalah $ 1.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUIDL?
Suplai beredar BUIDL adalah 999.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUIDL?
BUIDL mencapai harga ATH sebesar 0.01813282 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUIDL?
BUIDL mencapai harga ATL 0.00056228 USD.
Berapa volume perdagangan BUIDL?
Volume perdagangan 24 jam live BUIDL adalah -- USD.
Akankah harga BUIDL naik lebih tinggi tahun ini?
BUIDL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUIDL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,846.12

$3,287.19

$1.1940

$154.57

$1.0004

$100,846.12

$3,287.19

$154.57

$2.1942

$953.91

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00015890

$4.463

$0.007618

$0.00003159

$15.7542

$0.1015

