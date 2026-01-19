BursaDEX+
Harga live BunCoin hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BUNCOIN adalah 70,385 USD. Lacak informasi harga aktual BUNCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BUNCOIN

Info Harga BUNCOIN

Penjelasan BUNCOIN

Tokenomi BUNCOIN

Prakiraan Harga BUNCOIN

Logo BunCoin

Harga BunCoin (BUNCOIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BUNCOIN ke USD:

--
----
-12.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BunCoin (BUNCOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:32:44 (UTC+8)

Harga BunCoin Hari Ini

Harga live BunCoin (BUNCOIN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 12.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUNCOIN ke USD saat ini adalah $ 0 per BUNCOIN.

BunCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70,385, dengan suplai yang beredar 999.96M BUNCOIN. Selama 24 jam terakhir, BUNCOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00364299, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUNCOIN bergerak +0.54% dalam satu jam terakhir dan -11.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BunCoin (BUNCOIN)

$ 70.39K
$ 70.39K$ 70.39K

--
----

$ 70.39K
$ 70.39K$ 70.39K

999.96M
999.96M 999.96M

999,957,096.43383
999,957,096.43383 999,957,096.43383

Kapitalisasi Pasar BunCoin saat ini adalah $ 70.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUNCOIN adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999957096.43383. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.39K.

Riwayat Harga BunCoin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00364299
$ 0.00364299$ 0.00364299

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-12.14%

-11.54%

-11.54%

Riwayat Harga BunCoin (BUNCOIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BunCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BunCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BunCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BunCoin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-12.14%
30 Days$ 0-47.92%
60 Hari$ 0-60.00%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk BunCoin

Prediksi Harga BunCoin (BUNCOIN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BUNCOIN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BunCoin (BUNCOIN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BunCoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga BunCoin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BUNCOIN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga BunCoin.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang BunCoin

Berapa harga saat ini dari BunCoin?

BunCoin (BUNCOIN) diperdagangkan pada Rp1.18799876987550000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -12.14% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran BunCoin dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor SocialFi,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, BUNCOIN sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif BUNCOIN diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, BUNCOIN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari BunCoin?

Terdapat 999957096.43383 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat BUNCOIN?

BunCoin saat ini menempati peringkat pasar #7755 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1189604402.015750000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja BunCoin dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -12.14% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan BunCoin dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen SocialFi,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, BUNCOIN menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BunCoin

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:32:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BunCoin (BUNCOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi BunCoin Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.