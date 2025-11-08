Harga Buttholes Hari Ini

Harga live Buttholes (BHOLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BHOLE ke USD saat ini adalah -- per BHOLE.

Buttholes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,554, dengan suplai yang beredar 999.22M BHOLE. Selama 24 jam terakhir, BHOLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01127782, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BHOLE bergerak +1.42% dalam satu jam terakhir dan -19.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Buttholes (BHOLE)

Kapitalisasi Pasar $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Suplai Peredaran 999.22M 999.22M 999.22M Total Suplai 999,220,262.287688 999,220,262.287688 999,220,262.287688

