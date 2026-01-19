Harga CANA Holdings California Carbon Credits (CANA)
Harga live CANA Holdings California Carbon Credits (CANA) hari ini adalah $ 30.41, dengan perubahan 3.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CANA ke USD saat ini adalah $ 30.41 per CANA.
CANA Holdings California Carbon Credits saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 788,266, dengan suplai yang beredar 25.92K CANA. Selama 24 jam terakhir, CANA diperdagangkan antara $ 29.0 (low) dan $ 32.35 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 42.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 26.94.
Dalam kinerja jangka pendek, CANA bergerak +0.44% dalam satu jam terakhir dan -0.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar CANA Holdings California Carbon Credits saat ini adalah $ 788.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CANA adalah 25.92K, dan total suplainya sebesar 25921.88562248487. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 788.27K.
+0.44%
-3.36%
-0.50%
-0.50%
Sepanjang hari ini, perubahan harga CANA Holdings California Carbon Credits ke USD adalah $ -1.05783577846395.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CANA Holdings California Carbon Credits ke USD adalah $ -0.5428185000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CANA Holdings California Carbon Credits ke USD adalah $ -1.6539025880.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CANA Holdings California Carbon Credits ke USD adalah $ -1.324401724078072.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -1.05783577846395
|-3.36%
|30 Days
|$ -0.5428185000
|-1.78%
|60 Hari
|$ -1.6539025880
|-5.43%
|90 Hari
|$ -1.324401724078072
|-4.17%
Pada tahun 2040, harga CANA Holdings California Carbon Credits berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga saat ini dari CANA Holdings California Carbon Credits?
CANA Holdings California Carbon Credits diperdagangkan pada Rp513971.29878950000, mengalami pergerakan harga sebesar -3.36% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.
Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?
ATH (All-Time High) dari CANA Holdings California Carbon Credits adalah Rp713069.68418050000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp455323.47219300000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.
Bagaimana valuasi keseluruhan CANA hari ini?
Market capitalization berada pada Rp13322791838.592700000, menempatkan aset ini di peringkat #4095 di antara semua kripto mata uang.
Seberapa aktif partisipasi pasar CANA Holdings California Carbon Credits?
Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan CANA.
Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?
Dengan 25921.88562248487 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.
Dalam kategori apa CANA Holdings California Carbon Credits termasuk?
CANA Holdings California Carbon Credits merupakan bagian dari klasifikasi Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA), yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.
Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai CANA?
Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan CANA memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-17 12:58:01
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.