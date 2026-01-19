Berapa harga saat ini dari CANA Holdings California Carbon Credits?

CANA Holdings California Carbon Credits diperdagangkan pada Rp513971.29878950000, mengalami pergerakan harga sebesar -3.36% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari CANA Holdings California Carbon Credits adalah Rp713069.68418050000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp455323.47219300000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan CANA hari ini?

Market capitalization berada pada Rp13322791838.592700000, menempatkan aset ini di peringkat #4095 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar CANA Holdings California Carbon Credits?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan CANA.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 25921.88562248487 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa CANA Holdings California Carbon Credits termasuk?

CANA Holdings California Carbon Credits merupakan bagian dari klasifikasi Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA), yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai CANA?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan CANA memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.