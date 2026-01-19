Berapa harga real-time Captn Trench hari ini?

Harga live Captn Trench berada pada Rp6.66117620121400000, bergerak -8.24% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk CPT?

CPT telah diperdagangkan antara Rp6.61064104227350000 dan Rp7.31948537871650000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Captn Trench hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana CPT saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa CPT menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Captn Trench?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp6610117099.154050000, Captn Trench berada di peringkat #4990, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami CPT baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Captn Trench dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp8.22066754417050000, sementara ATL-nya adalah Rp6.61064104227350000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar CPT?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (992339613.6202794 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.