Berapa harga Capx AI (CAPX) hari ini?

Harga live adalah Rp3540.232953950800000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -1.91%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token CAPX yang beredar?

Suplai beredar CAPX adalah 102500000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Capx AI?

Ada perkiraan -- pemegang unik CAPX di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Capx AI hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp363037922680.517700000, menempatkan Capx AI pada peringkat #1105 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif CAPX diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Capx AI?

Pergerakan harga terbaru sebesar -1.91% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Rollup,AI Applications,AI Agent Launchpad, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.