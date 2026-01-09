Berapa harga perdagangan saat ini dari CAST ORACLES?

CAST ORACLES (CAST) saat ini dihargai Rp0.23508567076644000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -2.83% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga CAST ORACLES hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Gambling (GambleFi),BNB Chain Ecosystem,Prediction Markets. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap CAST?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi CAST ORACLES dalam pasar kripto global?

Saat ini, CAST ORACLES menduduki peringkat pasar #10663 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp235014539.69438406000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang CAST?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru CAST ORACLES?

Rentang harga antara Rp0.23020907244582000 dan Rp0.30083566881342000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi CAST ORACLES dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Gambling (GambleFi),BNB Chain Ecosystem,Prediction Markets lainnya, CAST terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.