Harga CatBread Hari Ini

Harga live CatBread (CB) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CB ke USD saat ini adalah -- per CB.

CatBread saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,712.23, dengan suplai yang beredar 999.22M CB. Selama 24 jam terakhir, CB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CatBread (CB)

Kapitalisasi Pasar $ 4.71K$ 4.71K $ 4.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.71K$ 4.71K $ 4.71K Suplai Peredaran 999.22M 999.22M 999.22M Total Suplai 999,217,805.311761 999,217,805.311761 999,217,805.311761

Kapitalisasi Pasar CatBread saat ini adalah $ 4.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CB adalah 999.22M, dan total suplainya sebesar 999217805.311761. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.71K.