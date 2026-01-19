Berapa nilai Catgirl saat ini?

Catgirl saat ini diperdagangkan seharga Rp, dengan pergerakan harga sebesar -2.03% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan CATGIRL hari ini, naik atau turun?

CATGIRL telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem NFT,BNB Chain Ecosystem,Meme.

Seberapa populer Catgirl hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual CATGIRL.

Apa yang membuat Catgirl berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori NFT,BNB Chain Ecosystem,Meme dan dibangun di atas jaringan --, CATGIRL menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah CATGIRL yang beredar di pasar?

Terdapat 3.5672679218361412e+16 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Catgirl sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.